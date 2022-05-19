Офіційна білоруська медицина не погоджувалася віддати хлопчика сестрі / фото facebook.com/policechernigivshchini

На Чернігівщині від ворожого снаряду окупантів постраждав 14-річний підліток, після чого рашисти вивезли хлопчика до Білорусі. Дитину вдалося врятувати та повернути додому.

Про це повідомляється на сторінці поліції Чернігівської області у Facebook.

Село Ягідне на Чернігівщині відчуло на собі усі жахи російської окупації. Родина 14-річного Сергія також постраждала від рашистів. На початку березня снаряд окупантів поцілив у їхній будинок. Усі вони були у коридорі, тому й не постраждали. У той же день російські військові зайняли село. Усім мешканцям Ягідного окупанти наказали "евакуюватися" у шкільний підвал.

"Рашисти вільно розташувалися у Ягідному. Жили по хатах та у підвалах багатоквартирних двоповерхівок, численну військову техніку розставили впритул до житла та по городах, звідти ж обстрілювали позиції українських захисників", - розповіли у поліції Чернігівщини.

Окупанти не завжди дозволяли людям виходити на вулицю. Потім вони усе ж почали дозволяти місцевим готувати біля підвалу їжу та розводити багаття. 

"Був доволі теплий день, сонце пригріло. Люди займалися приготуванням їжі, інші просто стояли та грілися поряд з імпровізованою "кухнею". І Сергійко був там же. Раптом ми почули свист снаряду, і відразу — вибух. Брат упав, я підбігла до нього — з рота вже кров пішла, паморочиться у голові, нічого не розуміє, але рухатись може. Сусідка допомогла відвести його до медпункту, який росіяни облаштували тут же, у школі. Там уже побачили, що брата поранено у спину, осколок пішов у легеню", - розповіла сестра підлітка.

Окупанти не сильно намагалися врятувати хлопця, вони зробили йому укол, поставили крапельниці та відправили дитину ночувати до підвалу, у нелюдські умови. Вранці вони забрали підлітка та сказали, що відвезуть його до РФ. Проте згодом виявилося, що дитину вивезли до Білорусі. Там підлітку три тижні робили перев'язки, а вже потім йому зробили дві операції. У дитину були зламані два ребра, уламок "зачепив" легеню.

Нині підліток у безпеці / фото facebook.com/policechernigivshchini

Увесь цей час родина хлопця не знала, де він знаходиться. Вже потім, коли українські військові звільнили Чернігівщину від рашистів, вони змогли отримати інформацію про дитину. Медсестра з Білорусі розмістила у Facebook допис про те, що підліток шукає родичів. Саме через цю жінку рідні Сергія підтримували з ним контакт. Ювенальні поліцейські дізналися про хлопчика та почали допомагати організувати його порятунок та повернення додому.

Офіційна білоруська медицина не погоджувалася віддати хлопчика сестрі. У дитини хвора мати, а батько не може перетинати кордон, тому забрати Сергія могла тільки сестра. Зрештою, проблему вдалося подолати.

"Співробітники ювенальної превенції не тільки допомогли покроково виробити шлях, а й вживали заходів, щоб до мінімуму звести ризики небезпеки на всіх етапах", - додали у поліції.

Підліток та його сестра дісталися додому, на цьому тижні родину відвідали ювенальні поліцейські. Вони привезли подарунки та поспілкувалися з хлопчиком. Нині він у безпеці, мріє повернутися до тренувань з боксу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що житель Чернігівщини розповів, як вибрався з могили після розстрілу.

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