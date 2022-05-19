Поліцейські допомогли старшій сестрі забрати підлітка з Гомеля та супроводжували їх на всіх етапах непростого повернення в Україну.

На Чернігівщині від ворожого снаряду окупантів постраждав 14-річний підліток, після чого рашисти вивезли хлопчика до Білорусі. Дитину вдалося врятувати та повернути додому.

Про це повідомляється на сторінці поліції Чернігівської області у Facebook.

Село Ягідне на Чернігівщині відчуло на собі усі жахи російської окупації. Родина 14-річного Сергія також постраждала від рашистів. На початку березня снаряд окупантів поцілив у їхній будинок. Усі вони були у коридорі, тому й не постраждали. У той же день російські військові зайняли село. Усім мешканцям Ягідного окупанти наказали "евакуюватися" у шкільний підвал.

"Рашисти вільно розташувалися у Ягідному. Жили по хатах та у підвалах багатоквартирних двоповерхівок, численну військову техніку розставили впритул до житла та по городах, звідти ж обстрілювали позиції українських захисників", - розповіли у поліції Чернігівщини.

Окупанти не завжди дозволяли людям виходити на вулицю. Потім вони усе ж почали дозволяти місцевим готувати біля підвалу їжу та розводити багаття.

"Був доволі теплий день, сонце пригріло. Люди займалися приготуванням їжі, інші просто стояли та грілися поряд з імпровізованою "кухнею". І Сергійко був там же. Раптом ми почули свист снаряду, і відразу — вибух. Брат упав, я підбігла до нього — з рота вже кров пішла, паморочиться у голові, нічого не розуміє, але рухатись може. Сусідка допомогла відвести його до медпункту, який росіяни облаштували тут же, у школі. Там уже побачили, що брата поранено у спину, осколок пішов у легеню", - розповіла сестра підлітка.

Окупанти не сильно намагалися врятувати хлопця, вони зробили йому укол, поставили крапельниці та відправили дитину ночувати до підвалу, у нелюдські умови. Вранці вони забрали підлітка та сказали, що відвезуть його до РФ. Проте згодом виявилося, що дитину вивезли до Білорусі. Там підлітку три тижні робили перев'язки, а вже потім йому зробили дві операції. У дитину були зламані два ребра, уламок "зачепив" легеню.

Увесь цей час родина хлопця не знала, де він знаходиться. Вже потім, коли українські військові звільнили Чернігівщину від рашистів, вони змогли отримати інформацію про дитину. Медсестра з Білорусі розмістила у Facebook допис про те, що підліток шукає родичів. Саме через цю жінку рідні Сергія підтримували з ним контакт. Ювенальні поліцейські дізналися про хлопчика та почали допомагати організувати його порятунок та повернення додому.

Офіційна білоруська медицина не погоджувалася віддати хлопчика сестрі. У дитини хвора мати, а батько не може перетинати кордон, тому забрати Сергія могла тільки сестра. Зрештою, проблему вдалося подолати.

"Співробітники ювенальної превенції не тільки допомогли покроково виробити шлях, а й вживали заходів, щоб до мінімуму звести ризики небезпеки на всіх етапах", - додали у поліції.

Підліток та його сестра дісталися додому, на цьому тижні родину відвідали ювенальні поліцейські. Вони привезли подарунки та поспілкувалися з хлопчиком. Нині він у безпеці, мріє повернутися до тренувань з боксу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що житель Чернігівщини розповів, як вибрався з могили після розстрілу.

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