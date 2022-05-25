В даний час інформація про обстріл уточнюється.

Сьогодні вранці о 05:13 російські окупанти випустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА. Там зазначили, що одну з ракет збила Українська ППО.

В даний час обстежуються попадання, на місці працюють відповідні служби.

У Запорізькій ОВА зазначили, що вся інформація буде уточнена пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня окупанти запустили ракети по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали люди. Також була пошкоджена цивільна інфраструктура одного з сіл на Вільнянщині.

А 12 травня російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила в заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

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