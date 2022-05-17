Густий чорний дим над заводом бачать жителі Бахмута та навколишніх населених пунктів.

Російські окупанти обстріляли завод Knauf у Бахмуті Донецької області. Внаслідок обстрілу сталося займання.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Густий чорний дим над заводом бачать жителі Бахмута, Соледару та інших населених пунктів поблизу. Завод охопило полум'я. Наразі невідомо, чи змогли рятувальники розпочати ліквідацію пожежі.

Завод Knauf, який займався виробництвом будівельних сумішей, вважався одним із найвдаліших проектів із залучення іноземних інвестицій в Донецьку область. Місцева влада дуже ним пишалася.

Війна в Україні: оновлені дані

Протягом 16 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога на сході. Ворог зробив три невдалі спроби штурму на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Росіяни також відійшли на стратегічно їм важливому Сєвєродонецькому напрямку.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній і військовій інфраструктурі українських міст.

На Донецькому та Луганському напрямках знищено 5 танків ворога, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", 6 артилерійських систем, 12 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль противника.

У понеділок було вражено п'ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня і крилата ракета.

Вас також можуть зацікавити новини: