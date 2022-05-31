Пошкоджено школу та сім багатоповерхівок, наразі тривають рятувальні роботи.

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, щонайменше троє загиблих та шестеро поранених.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок", - написав він.

Кириленко додав, що наразі проводяться рятувальні роботи, про точну кількість жертв та постраждалих буде відомо по їх завершенню.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у США допускають нову ескалацію в Україні та вважають, що наступні тижні війни будуть вирішальними. Наслідком боїв за Донбас може стати як перехід до позиційної війни, так і перемога однієї із сторін.

"Як усе закінчиться, це мають вирішувати президент Зеленський та президент Путін", - вважає голова комітету начальників штабів США.

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