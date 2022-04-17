Сьогодні вранці ворожа техніка оточила селище, а російські військові почали ходити домівками.

Російські військові викрали селищного голову курортної Кирилівки в Запорізькій області.

"Сьогодні, 17 квітня 2022 року, приблизно о 13:00 військові Російської Федерації з приміщення Кирилівської селищної ради вивели голову ради Малєєва Івана Володимировича. Його посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Як було сказано - в комендатуру Мелітополя", - повідомила перша заступниця голови селищної ради Марина Логінова.

Про те, що озброєні люди відвезли Івана Малєєва в комендатуру, пише і РИА Мелитополь. За даними агентства, вчора, 16 квітня, в Кирилівку заїхало близько 30 БТРів окупантів. Сьогодні вранці ворожа техніка оточила селище, а російські військові почали ходити по домівках.

Місцеві жителі кажуть, що окупанти заявляли про пошук браконьєрів, яких нібито попереджали про заборону лову на сітки. Знайдені рибальські знаряддя спалювали просто у дворах, а в бік тих рибалок, які вийшли в море, відкривали вогонь. Крім того, російські військові побили чоловіка, забравши з його двору автомобіль і човен.

"Раніше глава Кирилівки відмовився від співпраці з окупантами, попри жорсткий пресинг. Крім того, місцеві жителі повідомили, що рашисти почали рити окопи навколо курортного селища. Ймовірно, готуються до відступу", - також передає агентство.

Росія зайшла в Кирилівку: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 березня селищний голова Іван Малєєв у своєму відеозверненні заявив, що російські військові увійшли до селища Кирилівка Запорізької області.

"Сьогодні й до нас заїхали гості, представники Російської Федерації, військові. Представилися військовою комендатурою міста Мелітополя, природно, запропонували співпрацювати, на що ми, природно, відмовилися. Тому я не знаю, наскільки довго вони дадуть можливість нам ще працювати. Але хай там що, я прошу всіх дотримуватися спокою, прошу вас всіх не нервувати. Ми як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо", - говорив Малєєв.

Вас також можуть зацікавити новини: