Українські позиції в Лисичанську є стратегічно більш цінними, ніж раніше займані позиції в Сєвєродонецьку.

Російські окупанти досягли околиць Лисичанська і ведуть там бої.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Як йдеться в повідомленні, російські війська ведуть бої в самому Лисичанську і досягли шахти та фабрики з виробництва желатину на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS.

У ISW додали, що бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є стратегічно більш цінними, ніж раніше займані позиції в Сєвєродонецьку, і припустила, що українські війська можуть спробувати почати контратаки з Лисичанська.

Ситуація в Лисичанську:

24 червня 2022 року влада Сєвєродонецька заявила, що на вихід ЗСУ з міста потрібен час, а відступу з Лисичанська не буде.

Відомо, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

25 червня Інститут вивчення війни повідомляв про те, що російські окупанти спробують оточити Лисичанськ.

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