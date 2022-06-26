Російські окупанти досягли околиць Лисичанська і ведуть там бої.
Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).
Як йдеться в повідомленні, російські війська ведуть бої в самому Лисичанську і досягли шахти та фабрики з виробництва желатину на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS.
У ISW додали, що бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є стратегічно більш цінними, ніж раніше займані позиції в Сєвєродонецьку, і припустила, що українські війська можуть спробувати почати контратаки з Лисичанська.
Ситуація в Лисичанську:
24 червня 2022 року влада Сєвєродонецька заявила, що на вихід ЗСУ з міста потрібен час, а відступу з Лисичанська не буде.
Відомо, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.
25 червня Інститут вивчення війни повідомляв про те, що російські окупанти спробують оточити Лисичанськ.
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