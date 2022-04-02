Мародерство в лавах російських окупантів в Україні - не рідкість.

Окупанти, що вижили в українській м'ясорубці, через кур'єрські доставки в Білорусі відправляють своїм рідним награбоване в Україні майно.

Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруський Гаюн".

"Зараз окупанти перебувають у відділенні російської служби експрес-доставки у Мозирі і оформляють доставку речей", - пише паблік.

Також повідомляється, що в Хойниках солдати заходили на пошту і запитували про можливість відправки міжнародних посилок. У них уточнили, що там буде, на що вони відповіли: "Мобільні телефони, речі".

Нагадаємо, російські окупанти нерідко займаються мародерством в Україні. Про свої злочини вони самі часто говорять в розмовах телефоном з рідними.

Раніше 2 квітня в Генштабі Збройних сил України оновили інформацію про втрати Російської Федерації з моменту повномасштабного вторгнення. На сьогодні ліквідовано 17 тисяч 800 окупантів.

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