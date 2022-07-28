Також експерти відзначають, що українські сили могли почати локальну контратаку на північний захід від Ізюма.

Російські сили, мабуть, в даний час можуть провести тільки дві значні наступальні операції в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

На думку американських експертів, одна спроба - захопити Сіверськ, а інша - наступ на Бахмут. Ці операції були зосереджені на наступі на Сіверськ Донецької області, в напрямку з Верхньокам'янки і Білогорівки і в Бахмутському напрямку з районів Новолуганського і Вуглегірської ТЕЦ з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

"Російські сили виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати такий же темп наступу або домогтися аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить будь-які інші великі міські райони України", - йдеться у звіті.

Також, серед ключових висновків експертів:

Українські сили могли почати локальну контратаку на північний захід від Ізюма.

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