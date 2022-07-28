Російські сили, мабуть, в даний час можуть провести тільки дві значні наступальні операції в Україні.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
На думку американських експертів, одна спроба - захопити Сіверськ, а інша - наступ на Бахмут. Ці операції були зосереджені на наступі на Сіверськ Донецької області, в напрямку з Верхньокам'янки і Білогорівки і в Бахмутському напрямку з районів Новолуганського і Вуглегірської ТЕЦ з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.
"Російські сили виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати такий же темп наступу або домогтися аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить будь-які інші великі міські райони України", - йдеться у звіті.
Також, серед ключових висновків експертів:
- Українські сили могли почати локальну контратаку на північний захід від Ізюма.
- Російські війська атакували населені пункти на схід від Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.
- Наземні бої тривають на північ від Харкова.
- 27 липня українські сили втретє за десять днів завдали удару по Антонівському мосту, ймовірно, зробивши його непридатним для використання.
- Республіка Марій Ел на північ від Казані направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання на Україну.
- Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колаборантів.
- Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією і працювати на неї.
Нагадаємо, також на думку експертів ISW, російські окупаційні війська зміцнюють позиції в Запорізькій і Херсонській областях в очікуванні контрнаступу Збройних Сил України.