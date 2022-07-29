Можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.

Російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни.

"Російські сили можуть применшувати значення спроб взяти Сіверськ, щоб зосередитися на Бахмуті, але про це ще рано говорити. Російські війська продовжували просуватися на північ до Бахмута з недавно захоплених позицій в районі Новолуганського і Вуглегірської ГЕС, а також просувалися в південно-західному напрямку по шосе Т1302 з недавно захоплених позицій в Берестові", - йдеться в повідомленні.

Американські експерти відзначають, що російські сили з усіх сил намагалися домогтися конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій в напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня.

"Таким чином, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок триваючого тиску на Сіверськ. Малоймовірно, що російські війська візьмуть сам Бахмут, попри недавні поступові просування в цьому напрямку", - впевнені в Інституті.

Нагадаємо, на думку експертів, РФ наразі зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.

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