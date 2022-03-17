Окупанти схопили його прямо у робочому кабінеті.

У четвер, 17 березня окупанти взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, Терещенка викрали з робочого місця.

"Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Це ганебний злочин", - заявив Синєгубов.

Очільник ОДА зауважив, що тиск окупантів не вплине на діяльність влади, яка робитиме все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької громади.

Нагадаємо, що окупанти раніше викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха. Крім того, загарбники взяли у полон мера Мелітополя. Його обміняли на 10 окупантів.

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