Зеленський нагадав, що також сьогодні в Бердянську тисячі містян вийшли на акцію протесту проти окупантів з РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може більше довіряти наявним інституціям, а повинна шукати нові гарантії та створювати нові інструменти.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що 16 березня вдалося звільнити з полону мера Мелітополя Івана Федорова.

"Нашого українського Мелітополя, який не підкорився й не підкориться окупантам. Іван Федоров на свободі. Говорив із ним сьогодні", - сказав він.

Зеленський розповів, що окупанти викрали Федорова ще 11 березня та намагалися схилити його до колаборації.

"Але наш хлопець витримав. Не здався. Як витримуємо ми всі. Ви всі. Як ми всі не здаємося. Бо ми – українці. І завжди захищаємо своїх і своє", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що сьогодні в Бердянську знову відбулась акція протесту проти окупантів з Російської Федерації.

"Тисячі хоробрих мирних людей вийшли проти озброєних російських військових. І сказали їм усе, усе, на що вони заслуговують. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, міського голову Мелітополя Івана Федорова обміняли на російських солдатів-строковиків. За нього віддали дев'ять осіб.