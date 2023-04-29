В Україні на дівчинку чекає мати, але окупанти не хочуть повертати дитину.

У Росії порушили кримінальну справу проти 14-річної дівчинки, яку раніше самі ж депортували з України. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець в ефірі 1+1.

За словами омбудсмена, кримінальну справу проти дитини порушили після того, як про дівчинку дізналася українська влада і зажадала її повернення.

"Ми показали (на засіданні Радбезу ООН – УНІАН) фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали абсолютно свідомо росіяни. Вони свідомо її тримають фактично в полоні", - заявив він.

Відео дня

У чому саме звинувачують підлітка, Лубинець не уточнив. За його словами, росіяни відмовляють віддавати дівчинку до завершення "судової справи".

"Тільки вдумайтеся в цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину, і росіяни, знаючи це, придумують якусь судову справу - тільки для того, щоб не віддати українську дівчинку", – сказав він.

Депортація та викрадення українців російськими окупантами

Ще у вересні заступник Голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявляв, що з початку повномасштабної війни окупанти вивезли до Росії близько 557 тис. українських дітей. Загальна кількість депортованих українців за деякими оцінками може перевищувати мільйон осіб.

В середині березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії. Обох звинувачують якраз у тому, що вони організували масову депортацію українських дітей до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: