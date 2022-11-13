Пожежа та сильна детонація тривали упродовж трьох годин.

Вночі по російських окупантах в Чаплинці Херсонської області було завдано потужного удару.

"Вночі потужний "приліт" по окупантах у Чаплинці — пожежа та сильна детонація протягом трьох годин", - повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

За словами Хланя, вцілілі окупанти організували вихід техніки, вантажили гелікоптери на трали, збирали обладнання, намети і тікали.

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Звільнення Херсонщини: головні новини

11 листопада у Херсон, який був під окупацією з початку війни, зайшли українські військові, звільнивши перед цим кілька десятків населених пунктів області. Відхід російських окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.

Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки Україна повернула Херсон.

Міжнародний кореспондент британського видання Sky News Алекс Россі побував у центрі звільненого Херсона. Він побачив у місті щасливих жителів, які висловлювали щирі емоції радості, а також багато українських прапорів. Журналіст також встиг поспілкуватися з місцевими жителями. За словами репортера, вони "дуже емоційні".

Мешканці Херсона святкують звільнення від ворога попри відсутність у місті води та світла. Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває.

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