62-річного чоловіка знайшли зі слідами насильницької смерті.

Викраденого російськими окупантами чоловіка з окупованого смт Чаплинка знайшли мертвим.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

"З тимчасово окупованого смт Чаплинка надійшло повідомлення, що після викрадення військовими РФ 62-річного чоловіка його знайшли мертвим зі слідами насильницької смерті. Обставини злочину встановлюються", - сказано в повідомленні.

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Також в повідомленні зазначається, що під час роботи на нещодавно деокупованих територіях України поліція виявляє нові факти воєнних злочинів російських військових.

"Надійшла інформація, що під час окупації смт Високопілля військовослужбовці РФ розстріляли двох місцевих жителів", - зазначають в поліції.

Також повідомляється, що у Скадовському та Херсонському районах військові РФ викрали двох людей за їх проукраїнську позицію.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області деокуповано вже понад 2 400 квадратних кілометрів території. У селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів. У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Також ближчим часом його мають відновити у Новоолександрівці та Давидовому Броді.

Під час окупації в липні в смт. Чаплинка Херсонської області російські загарбники проводили масові обшуки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло, що проводився обшук всіх приватних гаражів. Якщо не було власників, то ворота гаражів виламували за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводилися дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників.

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