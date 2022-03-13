Всю ніч російські літаки і артилерія наносили удари по півночі Донецької області.

Близько 00: 00 години 13 березня в результаті авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний поїзд "Краматорськ-Львів". В результаті цього цинічного злочину одна людина загинула, одна – поранена.

Про це передавати голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у своєму Telergam-каналі.

Укрзалізниця вже прокоментувала інцидент.

"У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися в зоні запеклих бойових дій", - сказано у повідомленні відомства.

Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де зараз їй надається допомога.

"Всю сутність" русского мира "продемонстрували російські військові і в Святогірську: їх бомбами вони пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру"Перлина Донбасу". Крім того, завдали збитків двом приміщенням Святогірської лаври, в яких на той час в цілому знаходилося близько тисячі осіб.",- написав Кириленко.

Він уточнив, що в момент обстрілу в Лаврі було також близько двох сотень дітей. Одну людину госпіталізували в лікарню у зв'язку з травмами, ще тридцяти людям потрібна була медична допомога.

Нагадаємо, під Львовом ворог здійснив авіаудар по Яворівському полігону. За попередніми даними, противник випустив вісім ракет.

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