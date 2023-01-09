Наразі за життя пораненої жінки борються лікарі.

Внаслідок російського артилерійського обстрілу житлового кварталу Херсона вбито людину і ще одну поранено.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram. "Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців! Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, голова ОВА уточнив, що цим обстрілом російські окупанти відібрали життя однієї людини.

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Ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів. "Наразі за її життя борються лікарі", - повідомив Янушевич.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон з того часу, як під тиском ЗСУ змушені були покинути місто. Так, 24 грудня під час масованої атаки РФ по центру Херсона загинули 10 людей, а ще 68 отримали поранення.

8 січня російські російські окупанти 77 разів обстріляли деокуповану частину Херсонської області. З них 21 раз росіяни вдарили по обласному центру - Херсону. Внаслідок цих обстрілів три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

А в ніч проти 9 січня росіяни обстріляли критичну інфраструктуру міста.

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