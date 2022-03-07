Інформації про постраждалих немає.

Російські окупанти завдали ракетного удару в районі населеного пункту Тузли на Одещині.

Про це повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

"Є інформація, що ворог з моря завдав ракетного удару в районі населеного пункту Тузли. По інших населених пунктах, що знаходяться поруч, інформація уточнюється", - повідомив він.

Відомо, що окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури. Наразі інформації про постраждалих немає.

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