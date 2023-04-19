Вони змушують своїх спільників та колаборантів підписати "папірець" щодо заборони на виїзд.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти обрали дивну тактику залякування "своїх же".

Про це розповів Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні в Facebook. Зазначається, що окрім цькування місцевих мирних жителів, яких ворог використовує в якості "живого щита", у місті Скадовськ почали "затягати удавку" навіть колаборантам та спільникам РФ. Їм заборонили виїзд з міста.

"Російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району", - каже Генштаб.

Ворог стягнув нову партію мобілізованих до Скадовська

Нагадаємо, що буквально 12 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про чергову передислокацію особового складу ворога. Нещодавно мобілізованих на фронт росіян стягнули в тимчасово окупований Скадовськ Херсонської області.

Їх розселяють по місцевих освітніх будівлях, а викладачів та школярів використовують як "захист" від обстрілів армії України.

Зазначимо, що контрдиверсійні та поліцейські заходи росіяни посили в Скадовську ще у листопаді 2022 року, побоюючись контрнаступу ЗСУ.

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