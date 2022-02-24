У Дніпропетровській, Хмельницькій та Вінницькій областях горять військові частини та склади.

В Луганській області окупанти захопили два села й підірвали телевежу у Луцьку.

Про це повідомляє ДСНС в оперативній інформації щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.

- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.

- Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.

- Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

- м. Луцьк – підірвано телевежу.

- Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.

Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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