Біля кордону агресор, зокрема, відкрив вогонь з артилерії.

Повітряні сили Збройних сил відбивають повітряний напад загарбника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону", - сказано у повідомленні.

Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника.

"Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована", - наголошується у повідомленні.

Водночас у Генштабі заявили, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

21 лютого російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР". Російська сторона також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців".

Пізно ввечері 23 лютого стало відомо, що ватажки "ЛДНР" попросили російського лідера надати квазіреспублікам військову допомогу.

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