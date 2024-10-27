Окупанти захопили Левадне: в ЗСУ розкрили деталі

Ворог також намагається взяти під контроль острівну частину Дніпра та просунутися ближче до Херсона.

Російська армія захопила селище Левадне та наразі там відбуваються заходи щодо відновлення положення ЗСУ. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"На цій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив зусилля, провів перегрупування та здійснив масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх. Тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту. Наразі тривають заходи щодо відновлення нашого положення, щоб стабілізації там обстановку", - сказав Волошин.

Він додав, що Левадне скоріш можна назвати не населеним пунктом, а "простим польовим станом", який знаходився у певній низовині, тому проводити там обороні дії біло "трохи складно".

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Волошин запевнив, що наразі вся командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, знаходяться під контролем Сил оборони та триває оборона операція щодо відновлення положення.

Також речник розповів, що, за даними розвідки, наразі наступальних угруповань на півдні не виявлено. Водночас він зазначив, що цілком логічне: противник намагатиметься на власну користь перекроїти лінію бойового зіткнення, щоб підібратися ближче до великих обласних центрів, зокрема – Запоріжжя. Окупанти це роблять, щоб завдавати ударів не тільки по підрозділах ЗСУ, а й задля терору мирного населення – завдавання по людях ударів керованими авіаційними бомбами.

За словами Волошина, загалом ситуація на півдні доволі складна. Зокрема, на Херсонщині ворог щодня здійснює до десятка штурмів, намагаючись взяти під контроль острівну частину Дніпра та просунутися ближче до Херсона. Росіяни там завдають ударів дронами, авіацією, артилерією, та влаштували справжнє полювання на цивільний транспорт, авто з поліцейськими, рятувальниками тощо. Наприклад, за вчора загарбники завдали там майже 350 ударів дронами камікадзе.

Війна в Україні - Росія продовжує просування

Як повідомляв УНІАН, ворог продовжує просуватися у Донецькій області. За даними аналітиків проєкту DeepState, російські війська окупували Левадне, а також просунулись біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі. Крім того, зазначають аналітики, ворог продовжує посилювати тиск по лінії Шахтарське-Богоявленка.

За словами аналітиків, на Шахтарське сьогодні відбувався накат колони з щонайменше 9 ОВТ. Окупанти намагаються повноцінно закріпитися в селі, ворог штурмує західні околиці Богоявленки та Новоукраїнки.

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