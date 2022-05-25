Удар було нанесено по спальних районах і приватному сектору.

Російські загарбники завдали авіаракетний удар по Краматорську у Донецькій області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв", - написав він.

"Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас - поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе, я вас благаю", - зазначив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу там перебували близько 4 тис. людей, адже тривала евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України. В результаті ракетного удару загинула 61 особа і 121 було поранено.

Вас також можуть зацікавити новини: