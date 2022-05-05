Своєчасна евакуація врятувала десятки життів.

Унаслідок ранкового ракетного обстрілу російськими окупантами Краматорська пошкоджено 810 квартир у 32 багатоповерхівках.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"810 квартир у 32 багатоповерхівках зазнали різних пошкоджень внаслідок авіаракетного удару по Краматорську, який росіяни завдали сьогодні рано вранці. Це - цілеспрямований удар по цивільних, який міг призвести до величезної кількості жертв, однак своєчасна евакуація врятувала десятки життів. Немає жодного загиблого, але є поранені - 25 людей", - наголосив він.

Окрім багатоповерхівок, додав Кириленко, пошкоджено також 6 приватних будинків, дві школи, дитсадок, медичний заклад, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів.

У 5 багатоповерхівках відсутня електрика, у 15 - газ, констатував голова ОВА. Фахівці вже працюють над відновленням їх подачі, зазначив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, окупанти здійснили ракетний обстріл Краматорська та обстріляли "Енергомашспецсталь". Внаслідок удару постраждали щонайменше 25 осіб, пошкоджені житлові будинки, школа та численні об'єкти цивільної інфраструктури.

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