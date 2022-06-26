Його приземлили з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Миколаївські десантники з 79-ої окремої десантно-штурмової бригади сьогодні збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляється на офіційній сторінці бригади у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що українські бійці назавжди приземлили "грізну новітню техніку" російських окупантів з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Як відомо, Ка-52 - це російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління.

Нагадаємо, що раніше військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповів, як збив російський "Алігатор".

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військовослужбовці збили російський безпілотник, який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.

Також раніше повідомлялося, що над Одесою збили протикорабельні ракети типу "Онікс", які Російська Федерація випустила з окупованого Криму.

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