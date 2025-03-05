Зруйновані десятки житлових будинків, в частині міста немає світла.

Російська армія ввечері 4 березня завдала масованого удару по Одесі та передмістю, внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина – в лікарні. В місті масштабні руйнування.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, ввечері 4 березня Збройні сили РФ атакували Одесу та область Одещину безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". Кількість цих БПЛА наразі встановлюється. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури.

"Внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік, ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, 4 березня близько 21:30 ворог завдав ракетний удар по території непрацюючої бази відпочинку у курортному селищі Білгород-Дністровського району. Зруйновано триповерхову будівлю бази, вибито вікна у будинках, що розташовані поряд. Огляд місця події триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень зараз встановлюється.

За даними пресслужби, розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака Росії по Одесі - що відомо

У регіональному главку ДСНС повідомили, що через російську атаку сталися масштабні руйнування, спалахнули пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура. Наслідки терору ліквідовували понад 60 рятувальників. Пресслужба ДСНС оприлюднила фото та відео, на яких можна побачити жахливі руйнування та пожежі.

В пресслужбі мерії Одеси уточнили, що наразі жителям в постраждалих районах міста вдалося поновити постачання води та тепла.

Як заявили у ДТЕК Одеські електромережі, через удар знову постраждав енергооб'єкт.

"За останні два тижні це вже четвертий енергетичний обʼєкт, що дає світло Одещині.

Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть аварійно-відновлювані роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 4 березня російська армія масовано атакувала Одесу та Одеську область ударними БПЛА. Стало відомо, що з Чорного моря на Одесу йдуть 17 ударних дронів. Через кілька хвилин було уточнено, що "мопеди" здійснили дивний маневр – розвернулися та попрямували у зворотному напрямку. Однак незабаром вони повернулися та згодом з’явилася ще одна група дронів. Через масовані атаки спалахнули житлові будинки, загинув чоловік похилого віку у селі Лиманка. У частині обласного центру зникло світло, вода та тепло.

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