На місці Каховського водосховища зʼявились 'в’єтнамські джунглі': чому там складно воювати

Висока трава та густі хащі створюють смертельну проблему – міни.

Після підриву російськими військами Каховської ГЕС територія колишнього водосховища зазнала кардинальних змін. Як пише "Суспільне", там, де раніше була величезна водойма, тепер сформувався складний і майже непередбачуваний ландшафт: піщані ділянки чергуються з болотами, а на колишньому дні водойми стрімко розростається густа рослинність.

Сьогодні тут налічується понад 300 видів рослин, які сформували кілометри густого лісу та непролазних вербових хащів. Місцями зарості настільки щільні, що в них легко заблукати. Саме тому військові порівнюють цю місцевість із джунглями В'єтнаму.

Але головна особливість "Каховських джунглів" полягає не лише в тому, що природа за кілька років змінила ландшафт. Нові умови безпосередньо вплинули на характер бойових дій.

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Дрони майже не бачать, бронетехніка не проходить

Густа рослинність і високий очерет сформували над колишнім дном водойми щільний природний навіс. Через це денна аеророзвідка стала значно менш ефективною: безпілотникам складно помітити пересування людей і техніки під кронами дерев.

Тому військовим доводиться використовувати тепловізійну техніку або виявляти противника вже на дуже короткій дистанції.

Не менш серйозною проблемою став сам рельєф. Піски, болота та ділянки з водою фактично перекривають можливість використання важкої бронетехніки. Через це доставляти провізію та евакуювати поранених часто доводиться пішки.

Складність місцевості посилюється ще й надзвичайно низькою видимістю. Подекуди вона становить лише кілька метрів.

Замість окопної війни – ближні бої

У таких умовах традиційна окопна війна практично неможлива. Повноцінні позиції облаштувати надзвичайно складно: під час спроби вирити окоп чи бліндаж під ногами майже одразу може з'явитися вода.

Висока трава та густі хащі створюють ще одну смертельну проблему – міни. Через щільну рослинність їх надзвичайно важко виявляти та знешкоджувати.

Тому бойові дії тут дедалі більше залежать від невеликих піхотних груп. Через обмежену видимість військові можуть буквально не бачити противника до останнього моменту, а потім несподівано зустрітися з ним на відстані кількох метрів.

Так ландшафт, який виник після зникнення Каховського водосховища, фактично створив нові правила ведення бою.

Там, де ще кілька років тому була вода, тепер – густі ліси, болота, піски та зарості, які приховують людей, техніку й міни. "Каховські джунглі" стали не просто новою природною зоною, а одним із найскладніших типів місцевості для військових.

Каховське водосховище - головні новини

Нагадаємо, на місці Каховського водосховища, яке росіяни знищили влітку 2023 року, формується величезна природна територія площею близько 215 тисяч гектарів. За словами науковців, вона може отримати статус найбільшого природно-заповідного масиву України.

Зокрема, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, доктор біологічних наук, професор Іван Мойсієнко сказав, що особливість цієї території полягає в тому, що, на відміну від багатьох інших великих природоохоронних об'єктів, тут практично немає населених пунктів і сільськогосподарських земель. Йдеться, за суто природну територію.

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