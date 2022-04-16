Французький фотограф показав одне з послань російських загарбників у Бучі.

Російські окупанти виправдовують звірства у Бучі Київської області тим, що це був наказ.

Про це свідчить світлина квартири в Бучі, опублікована французьким фотографом Філіппом де Пульпіке.

Зокрема, загарбники залишили на стіні однієї із квартир неграмотне послання до українців.

"Це був наказ... Sorri", - написали окупанти.

Військові "другої армії світу", очевидно, не знають, як грамотно писати базові слова англійською.

Різанина в Бучі

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Російський вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

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