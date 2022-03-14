Наразі кіберполіцейські працюють над відновленням стабільної роботи ресурсу.

На сайті Житомирської обласної ради з’явилася неправдива інформація про наступ ворога та евакуацію громадян.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Житомирській області.

"Вранці стало відомо про розміщення фейкової новини на сайті Житомирської облради про наступ ворога та евакуацію громадян. Ця інформація неправдива. Ворог намагається атакувати нас і в інформаційному просторі, зламавши сайт Житомирської облради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі кіберполіцейські працюють над відновленням стабільної роботи ресурсу.

У поліції звернулися до громадян з проханням перевіряти усю інформацію через альтернативні джерела.

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