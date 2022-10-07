Містян закликають перебувати в укриттях.

Російські загарбники знову завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру", - заявив Старух.

Відео дня

Він закликав містян перебувати в укриттях.

"Є ризик повторних обстрілів", - додав він.

Сьогодні, 7 жовтня, російські окупанти завдали ще одного ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого – у нього осколкові поранення.

Обстріли Запоріжжя

Російські загарбники посилили обстріли Запоріжжя.

Вони почали обстрілювати місто з 5 ранку 6 жовтня. Близько 12:00 ракетні удари повторилися: було зафіксовано три "прильоти" по центру Запоріжжя.

В цілому рашисти здійснили сім ракетних атак по багатоповерхівках. Через це в місті почалися пожежі.

За останніми даними, внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 12 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: