Військовослужбовця було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик, в результаті чого український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

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«Сьогодні, 28 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Костянтин Гончаров