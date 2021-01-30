Від початку 30 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом 29 січня бойовики п’ять разів порушили режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Під Водяним на Приазов’ї окупанти скинули дронами два постріли ВОГ-17 над позиціями Збройних сил, унаслідок чого були поранені двоє військових. Постраждалих оперативно доставили до медзакладу.

Поблизу Опитного збройні формування Росії здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться у зведенні.

Від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: УНІАН