Протягом 29 січня бойовики п’ять разів порушили режим тиші.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
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Під Водяним на Приазов’ї окупанти скинули дронами два постріли ВОГ-17 над позиціями Збройних сил, унаслідок чого були поранені двоє військових. Постраждалих оперативно доставили до медзакладу.
Поблизу Опитного збройні формування Росії здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.
«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться у зведенні.
Від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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