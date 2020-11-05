Про виведення іноземних формувань зі східних територій України, зокрема, йдеться у новому Плані щодо Донбасу.

Віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков пояснив, хто буде відповідальний за охорону територій на Донбасі після того, як Росія виведе свої війська.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

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Україна, каже він, обговорює можливість створення спеціальних підрозділів охорони громадського порядку.

«Це будуть підрозділу Національної поліції з особливим статусом, можливо як елемент департаменту СММ ОБСЄ. Туди повинні увійти громадяни України, які не брали участь у бойових діях», – цитує видання слова Резнікова.

Про виведення іноземних формувань з території Сходу України, зокрема, йдеться у новому Плані щодо Донбасу, який Київ передав Росії та представникам ОБСЄ. Українські делегати у Тристоронній контактній групі наполягали на скасуванні окупованою владою низки рішень і відновлення контролю Україною кордону з Росією.

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Автор: УНІАН