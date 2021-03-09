Бойових втрат серед українських воїнів немає.

На Донбасі від початку доби зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00, оприлюдненому прес-центром ОС.

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Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Так, неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне ворожі війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

Згідно з повідомленням, на дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Бойових втрат серед українських воїнів немає", - зазначається у зведенні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Автор: Інна Андаліцька