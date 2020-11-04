Попри те, що бойові дії на сході «дещо призупинені», ситуація в районі ООС залишається складною – в ОРДЛО зосереджено 38 тис. окупантів, до 1000 броньованих машин і танків, 870 артилерійських систем та інших одиниць озброєння.

Заступник командувача Об’єднаних сил, генерал-майор Богдан Бондар повідомив дані про чисельність окупаційних сил і військової техніки на окупованому Донбасі і в РФ, що становить можливу загрозу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бондар сказав на брифінгу щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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За його словами, попри те, що бойові дії на Донбасі «дещо призупинені», ситуація в районі проведення ООС залишається складною.

«Виконуються завдання режиму припинення вогню. Противник є, він залишається, він активно впливає на ситуацію на сході України – це, перш за все, сили та частини 1-го та 2-го «армійських корпусів» на території тимчасово окупованого Донбасу, до складу яких входять 12 бойових бригад та полків, загальною чисельністю близько 38 тисяч бойовиків, до 480 танків, близько 500 одиниць броньованих машин, 870 артилерійських систем, мінометів та інша військова техніка та озброєння», - повідомив він.

Крім того, за словами генерала, на території РФ, безпосередньо в Ростовській області на двох полігонах зосереджено близько 12 батальйонних тактичних груп і артилерійська тактична група. «Вони в разі загострення можуть і не застосовуватись, але така загроза з території РФ присутня», - заявив Бондар.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.

30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.

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Автор: Костянтин Гончаров