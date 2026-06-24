'Піхота з дронами': Росія цілеспрямовано полює на операторів БПЛА, - BI

Оператори БПЛА залишаються одними з найнебезпечніших військових спеціальностей, а російська армія цілеспрямовано полює на них по всій лінії фронту.

Українські оператори безпілотників, попри дистанційне керування дронами, не перебувають у безпечніших умовах, ніж інші військовослужбовці. Ба більше, російські війська цілеспрямовано полюють на них, вважаючи одними з найважливіших цілей на полі бою, пише Business Insider.

Як розповів начальник відділу військового співробітництва Сил територіальної оборони ЗСУ Тарас Березовець, оператори безпілотників виконують ту ж саму роботу, що й інші військові, тому твердження про їхню відносну безпеку є хибним.

"Ми ніколи не повинні забувати, що оператори дронів є основними цілями для російських підрозділів. Вони намагаються їх убити", – наголосив Березовець.

Відео дня

Він додав, що оператори БПЛА насамперед залишаються солдатами та стикаються з такими ж психологічними навантаженнями й травмами, як і бійці інших підрозділів.

Пілоти дронів часто воюють як піхота

Колишній оператор безпілотника, а нині аналітик 413-го полку безпілотних систем RAID Дмитро Жлуктенко зазначив, що робота з дронами зовсім не означає відсутність ризику.

"Це не так. Це дуже небезпечно", – сказав він, коментуючи поширену думку про нібито безпечні умови роботи операторів БПЛА.

За словами військового, в окремих випадках пілоти дронів змушені брати участь у боях зі стрілецькою зброєю нарівні з піхотинцями:

"У деяких випадках наші оператори дронів беруть участь у бою зі стрілецькою зброєю, як піхота. Тож це, по суті, піхота з дронами".

Росія посилила полювання на операторів безпілотників

Співрозмовники видання серед українських військових зазначають, що російські сили активно використовують ракети, авіабомби та артилерію для ураження позицій операторів дронів.

Один із українських пілотів БПЛА на умовах анонімності розповів, що після виявлення оператора противник застосовує практично всі доступні засоби ураження.

"Коли ворог десь помічає оператора безпілотника, він використовує все, що є в його розпорядженні – кожен тип озброєння", – зазначив військовий.

Через це українські оператори змушені постійно змінювати позиції, маскуватися та працювати максимально близько до лінії фронту для підтримання стабільного зв'язку з безпілотниками.

Українські військові та виробники дронів працюють над технологіями, які дозволять керувати безпілотниками на значній відстані від поля бою. За словами Жлуктенка, командування прагне максимально зменшити ризики для особового складу.

"Ми хочемо забезпечити їм максимальну безпеку, але водночас є ще багато роботи попереду", – сказав він.

Головний директор із розвитку бізнесу компанії Frontline Robotics Микита Рожков наголосив, що російські війська дедалі частіше надають пріоритет ударам саме по операторах дронів.

"Росіяни зараз надають пріоритет ударам не по штурмових військах чи солдатах", – заявив він, пояснивши, що головними цілями стають оператори безпілотників і наземних роботизованих систем.

Березовець також закликав західних союзників вивчати український досвід захисту підрозділів БПЛА та будувати командні центри якомога глибше під землею:

"Ця війна, особливо з точки зору війни з безпілотниками, схожа на гру в кішки-мишки. Росіяни завжди шукають місця розташування наших підрозділів безпілотників".

Уроки війни в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, боротьба України з Росією демонструє виробникам зброї та військовим у всьому світі, що створення "ідеальної зброї" не є головною метою. Натомість потрібно мати готові до використання системи, які здатні діяти у широких масштабах.

Business Insider пише, що США та їхні союзники все більше цікавляться дронами-перехоплювачами, які використовує та виробляє Україна. Вони визнають, що не варто покладатися на дорогі ракети протиповітряної оборони для перехоплення ворожих безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: