Дрони масовано вдарили по Криму: Севастополь занурився у блекаут

Масована атака безпілотників спричинила масштабний блекаут у тимчасово окупованому Севастополі, а вибухи цієї ночі чули в кількох районах Криму.

У тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 24 червня сталося масштабне відключення електроенергії після серії вибухів, які пролунали на території Криму.

Як повідомив призначений Росією "губернатор" міста Михайло Развожаєв у Telegram, причиною стала атака безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок удару місто тимчасово повністю залишилося без електропостачання.

"У результаті атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру місто тимчасово залишилося без електропостачання", – заявив Развожаєв.

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Водночас моніторингові ресурси та очевидці повідомляли про численні вибухи, які лунали в різних районах окупованого півострова протягом усієї ночі.

Як пише "Кримський вітер", головною ціллю атаки стала Балаклавська теплоелектростанція в Севастополі – один із ключових об'єктів енергосистеми Криму.

Наразі окупаційна влада оцінює масштаби пошкоджень енергетичного об'єкта. Місцевих жителів закликали економити заряд мобільних телефонів до відновлення електропостачання.

Окрім Севастополя, про вибухи повідомляли також жителі Бахчисарая, Керчі та району гори Ай-Петрі. Там розташована радіолокаційна станція радіотехнічного батальйону Повітряно-космічних сил РФ.

Очевидці також повідомляли про пожежу біля села Шафранне, що розташоване на захід від військового аеродрому "Гвардійське". Це місце відоме як одна з точок, яку російські війська використовують для запуску ударних БпЛА типу "Шахед"/"Герань".

За даними моніторингових каналів, внаслідок атаки дронів палають склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ (в/ч 73998).

Зафіксовано перепади напруги у Сімферополі. Масштабне аварійне відключення світла зачепило центральну частину півострова. Зокрема, без електропостачання залишився ряд сіл Красногвардійського району.

Оновлено о 8:57. За даними Telegram-каналу ASTRA, після атаки безпілотників сталася пожежа на Сімферопольській теплоелектроцентралі. Згідно з інформацією підприємства, Сімферопольська ТЕЦ забезпечує близько третини потреб міста в тепловій енергії та постачає тепло до селищ Гресівський, Комсомольське, Аерофлотський і частини Молодіжного.

Ситуація в Криму - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Криму запровадили заборону на продаж пального. На тлі цих обмежень представники місцевого бізнесу повідомляють про труднощі з логістикою, постачанням товарів і роботою окремих підприємств.

Повідомлялося про проблеми із паливом у Севастополі. Так звана влада окупованого Криму була змушена скасувати видачу пального за QR-кодами на автозаправних станціях "ТЕС".

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