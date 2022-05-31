Галина Данильченко злякалася за своє життя після останнього вибуху в місті

Колабрантка Галина Данильченко, яку окупанти поставили керувати Мелітополем, відмовляється від своєї посади. Гауляйтер боїться за своє життя.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелітополь"

Відзначається, що Данильченко заявила, що хоче відмовлятися від посади так званого начальника військово-цивільної адміністрації після того, як в тимчасово окупованому місті підірвали фейкового "губернатора".

Водночас Данильченко поставили умову, що звільниться вона може тільки здавшись спецслужбам України.

За непідтвердженими даними, за авто "губернатора", яке підірвали, рухалося авто з Данильченко. У зв'язку з цим вважається, що вибухівка могла призначатися гаулейтеру.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 30 травня в центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух у районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії - екс-нардепа Євгена Балицького. За інформацією ЗМІ, вибух прогримів о 7: 50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що після вибуху на ношах носили поранених в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького.

Мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров заявив, що є дві версії того, що сталося - зачистка колаборантів російськими окупантами або робота українських партизанів.

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