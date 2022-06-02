Двоє російських солдатів померли, а ще троє перебувають у важкому стані.

Російські окупанти потрапили в ДТП під Мелітополем. Вони рухалися по дорозі з міста в бік Приазов'я на вкраденому позашляховику червоного кольору. Серед рашистів є загиблі і поранені.

Про інцидент повідомило місцеве видання "РІА Мелітополь".

В результаті ДТП двоє окупантів померли на місці. Ще трьох доставили у військовий госпіталь в Мелітополі, який обладнали на базі колишнього дитячого санаторію. Стан у поранених важкий, тому є шанси, що вони теж загинуть. Інші подробиці аварії, наприклад, за яких обставин сталося зіткнення на дорозі, поки не повідомляються.

Нагадаємо, наприкінці травня в центрі Мелітополя прогримів вибух. Від нього постраждали двоє колаборантів, причетних до захоплення влади в Терпінні. Це об'єднана територіальна громади поблизу Мелітополя.

На тлі інциденту міський гауляйтер Галина Данильченко хоче відмовитися від посади, так як побоюється за своє життя. За словами мера Мелітополя Івана Федерова, вибух могли організувати або українські партизани, або російські військові для зачистки колаборантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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