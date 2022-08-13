БПЛА "Жебрак" і дрон-бомбардувальник — це лише мала частина ефективних технічних рішень від українських захисників.

Для ефективної боротьби з російськими окупантами ВСУ використовують різні хитрощі. У хід йдуть в тому числі саморобні винаходи, які допомагають знищувати ворога.

Добірку витончених технічних рішень українських захисників опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

Першим у списку йде безпілотник "Жебрак", який запускається з рук і, судячи з усього, проводить розвідку місцевості. Далі йде дрон-бомбардувальник з чотирма гвинтами і пристосуванням для скидання декількох снарядів одночасно на голови окупантів.

Третім у ролику показано український баггі — компактну машину для пересування по непересіченій місцевості. А потім демонструється саморобна реактивна система залпового вогню. Для її виробництва використовувалася ракетниця зі збитого гелікоптера Ка-52, яку встановили на пікап.

У ролику також присутні саморобні боєприпаси і дрони-камікадзе, РСЗВ "Відьмак" і "Азовська тачанка". Остання — це пікап зі встановленим на ньому СПГ.

Нагадаємо, саморобну РСЗВ з ролика не можна назвати поодиноким явищем на фронті. В червні УНІАН писав про схожий винахід — пікап з гарматою, що стріляє снарядами С-8.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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