Система використовує ракети С-8 та призначена для знищення техніки та живої сили супротивника з повітря.

У мережі з’явилися світлини з імпровізованими реактивними системами залпового вогню (РСЗК), які деякі українські підрозділи використовують проти російських загарбників.

Про це пише Мілітарний з посиланням на користувача соцмережі Twitter "Special Kherson Cat", який стверджує, що вони зроблені його другом з України.

Імпровізована українська реактивна система залпового вогню, серед усього іншого, має додаткову стабілізацію та систему управління всередині самого пікапа.

Система використовує ракети С-8, які випускаються із декількома видами бойових частин. Авіаційні некеровані ракети мають калібр 80-мм та призначені для знищення техніки та живої сили супротивника з повітря.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи почали навчання із застосування HIMARS та М270. Як наголошує міністр оборони Олексій Резніков, "рішення надати HIMARS та М270 – це перший крок для України і величезний стрибок у питанні стримування російської агресії".

Нагадаємо, ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на півдні країни. За прогнозами Арестовича, українська армія зможе повною мірою перейти в контрнаступ після того, як західна зброя надійде в достатній кількості. За темпами – це друга половина липня або серпень.

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