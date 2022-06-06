У мережі з’явилися світлини з імпровізованими реактивними системами залпового вогню (РСЗК), які деякі українські підрозділи використовують проти російських загарбників.
Про це пише Мілітарний з посиланням на користувача соцмережі Twitter "Special Kherson Cat", який стверджує, що вони зроблені його другом з України.
Імпровізована українська реактивна система залпового вогню, серед усього іншого, має додаткову стабілізацію та систему управління всередині самого пікапа.
Система використовує ракети С-8, які випускаються із декількома видами бойових частин. Авіаційні некеровані ракети мають калібр 80-мм та призначені для знищення техніки та живої сили супротивника з повітря.
Раніше повідомлялося, що українські артилеристи почали навчання із застосування HIMARS та М270. Як наголошує міністр оборони Олексій Резніков, "рішення надати HIMARS та М270 – це перший крок для України і величезний стрибок у питанні стримування російської агресії".