З'явилася мапа "блокади" портів України на час навчань РФ у Чорному морі / фото МО РФ

Росія майже на тиждень перекриє райони Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань.  

Про це в Facebook повідомив керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко. 

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань. … Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він, опублікувавши відповідну мапу. 

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Навчання триватимуть з 13 по 19 лютого. Як показано на мапі, Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Мапа "блокади" портів України на час навчань РФ у Чорному морі / фото Andrii Klymenko в Facebook