Навчання триватимуть до 19 лютого.

Росія майже на тиждень перекриє райони Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань.

Про це в Facebook повідомив керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань. … Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він, опублікувавши відповідну мапу.

Читайте такожУ Чорному морі неподалік Одеси помітили російський розвідувальний корабель

Навчання триватимуть з 13 по 19 лютого. Як показано на мапі, Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.