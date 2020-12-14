Відповідне рішення ухвалив профільний парламентський комітет.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропонує парламенту пролонгувати ще на один рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували представники всіх фракцій в комітеті, крім фракції "Голос".

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Раніше голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв, що вони не голосуватимуть за цей законопроект.

Проект Закону України Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" зареєстрований у парламенті під номером 4467.

7 грудня депутати від "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроект №4467, який має продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року.

Що передбачає закон Про особливий статус Донбасу

16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, який на розгляд парламенту вніс тодішній президент Петро Порошенко.

Передбачалося, що закон діятиме на три роки. Потім його чинність щороку продовжували.

Згідно із законом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і "держава гарантує, відповідно до закону, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей".

Відповідно до закону, в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачається здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України, а також запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

Документом передбачено, що держава гарантує право використання російської чи іншої мови "в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-яких інших мов, їх вільний розвиток і рівноправність".

Згідно із законом, держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

Закон передбачає "можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою тощо".

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Автор: Надя Пришляк