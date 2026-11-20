За попередньою інформацією, у будинок влучив FPV-дрон.

Військові армії РФ поцілили по будинку-музею другого президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"Сьогодні вранці, 20 листопада, близько 09:50, у селі Чайкине зафіксовано вороже влучання, попередньо, FPV-дрона. Унаслідок удару спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого президента України Леоніда Кучми", - зазначив він.

За даними Селіверстова, відомості щодо потерпілих не надходили.

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Що відомо про будинок-музей Кучми на Чернігівщині

Леонід Кучма народився у селі Чайкине на Чернігівщині. На місці батьківської дерев'яної хати у 2000-2003 роках було збудовано особняк площею близько 600 кв. м.

За даними ЗМІ, візуально з вулиці може здатися, що в будинку лише два поверхи, проте насправді він чотирирівневий. За словами місцевих жителів, Кучма хотів звести на місці батьківського будинку невеличку будівлю, куди він приїжджатиме та ностальгуватиме. Однак, побачивши збудований особняк, сказав, що це не те, що він хотів.

Також у цьому селі на честь Кучми назвали вулицю, а на честь його матері – церкву.

Населений пункт розташований всього за 20 кілометрів від кордону з Росією і періодично страждає від ворожих атак.

Масована атака на Україну 20 листопада: що відомо

Вночі та вранці 20 листопада армія РФ здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети повітряного та морського базування, балістику та безпілотники. Сили оборони України збили три балістичні і 79 крилатих ракет, запущених російськими загарбниками. Також українські захисники змогли збити або подавити 380 ворожих дронів типу Shahed.

За інформацією прем’єр-міністра України Сергія Корецького, цієї ночі під російським ударом були Київ і девʼять областей.

Загалом в Україні внаслідок нічної російської атаки загинули вісім людей, 28 - постраждали. Зокрема, в Києві вночі внаслідок російської атаки загинули шестеро людей.

Серйозної атаки також зазнали Львів і область. Є загиблі і постраждалі.

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