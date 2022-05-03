Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 15,6 млрд грн.

Станом на 3 травня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України та інших силових відомств, становить близько 125 млн грн.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"На спецрахунку для потреб військових залишилося 125 млн грн – потрібна подальша підтримка", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 15,6 млрд грн.

Допомогти ЗСУ можна перейшовши за посиланням.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних сил України, станом на 18 березня залишалося близько 26 млн грн.

Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.

Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку становив близько 536 млн грн.

Станом на 13 квітня залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив близько 3 млн грн.

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