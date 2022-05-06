Коли саме було знято відео, невідомо. Але останніми днями в Попасній точаться інтенсивні бої, оскільки наступ росіян зіткнувся з українською обороною в місті.

Російські окупанти не просто знищують Попасну, що на Луганщині, - вони стирають її з карти області

Так прокоментував у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай кадри, які опублікувало CNN.

"Знищена вщент Попасна. Приголомшливі руйнування. Запеклі бої, які тривають безперервно. Окупанти нещадно випалюють місто. Відео, ймовірно, було знято рашистським дроном-розвідником: його метою було вистеження українських захисників", - написав Гайдай.

Проаналізувавши відео та встановивши його справжність, журналісти CNN, спираючись на військових експертів, констатують: Росія не вміє воювати, а у бойових діях дотримується тактики повного знищення всього на своєму шляху.

"Мешканці Луганщини зрозуміли це ще у лютневі дні… На відео видно, що центр Попасної практично повністю зруйнований. Це наслідки російських артилерійських та ракетних ударів. Приватний сектор - купа цегли. Мета орків - тотальне знищення", - написав Гайдай.

Як наголошують журналісти CNN, відео, зняте дроном над українським містом Попасна, ілюструє приголомшливі руйнування населених пунктів у східних областях Луганської та Донецької області.

Коли саме було знято відео, невідомо. Але останніми днями в Попасній точаться інтенсивні бої, оскільки наступ росіян зіткнувся з українською обороною в місті.

Відео починається з артилерійських ударів, які приземляються на північ від центру Попасної.

На відео з дрона видно, як російський солдат кидає щонайменше чотири гранати в сарай і поблизу нього, в якому ховаються українські військові. Загинули чи отримали поранення внаслідок вибухів українські військові – невідомо.

"Відео також дає уявлення про російський спосіб ведення війни, згідно з яким наземним наступам окупантів має передувати масований "непрямий вогонь" з артилерії та ракетних систем. Російські війська мають величезну перевагу над українськими в таких системах, а в Україні не вистачає повітряних сил, щоб нанести їм серйозний удар", - наголошують експерти.

Раніше, як повідомляв УНІАН, на Луганщині поблизу Попасної бійцями 24 ОМБр було ліквідовано загін "вагнерівців".

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