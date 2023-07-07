Під час навчань залучались зразки озброєння та військової техніки, яку ВМС України отримали від країн-партнерів.

У Військово-Морських силах ЗС України повідомили, що сьогодні у Великій Британії завершився комплекс тренувань в рамках серії навчань "Сі-Бриз", участь в яких взяли 18 країн.

"Тренування проводились з ведення протимінних дій у складі тактичних груп - протимінних кораблів ВМС України класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", груп підводного розмінування та підводних безпілотних апаратів", - розповідають військові.

Загалом у морському компоненті взяли участь вісім протимінних кораблів, гідрографічне оглядове судно та корабель берегової охорони.

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Підрозділи розмінування та відповідних безпілотникіх, в тому числі тренувалися з використанням підводних апаратів типу SeaFox та REMUS 100.

Також під час навчань штаб тактичної групи протимінних дій планував та проводив складні операції по розмінуванню відповідно до стандартів та процедур НАТО. При цьому залучались зразки озброєння та військової техніки, яку ВМС України отримали від країн-партнерів.

"Ці тренування по суті - підготовка до звільнення Чорного моря від мінної небезпеки та відновленню безпечного судноплавства у післявоєнний період", - наголошують у прес-центрі ВМС ЗСУ.

Навчання "Сі Бриз" у 2023 році - деталі

Цьогоріч відновлено міжнародні навчання "Сі Бриз", які у 2022 році не відбувалися через війну. У 2023 році навчання проходили у Великій Британії.

Зі сторони України в навчаннях взяли участь, в тому числі два протимінних корабля класу Sandown, які ще до повномасштабного вторгнення Україні передала Велика Британія. Наразі назва кораблів - "Черкаси" та "Чернігів".

За даними ВМС ЗСУ, для звільнення Чорного моря від мін потрібні роки. Проблема в тому, що російські окупанти використовують, в тому числі, застарілі якірні міни, вироблені у 70-80 роках минулого сторіччя. Наразі невідомо, як вони поводитимуться. Крім того, через теракту на Каховській ГЕС, який військові РФ вчинили 6 червня 2023 р., в акваторію Чорного моря потрапили якірні річкові та протидесантні міни.

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