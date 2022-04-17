Швидкість, з якою наші захисники впораються із загарбниками, залежить і від мешканців області.

Мешканців Луганської області закликають до евакуації через посилені обстріли російських окупантів.

До мешканців вкотре звернувся голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли ми ще маємо шанс Вас врятувати. Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли Ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту. Єдине, що варто знати: ЗСУ готові зустріти росіян. При чому так, що "гості" швидко захочуть побігти додому", - запевнив Гайдай.

Він зазначив, що швидкість, з якою наші захисники впораються із загарбниками, залежить і від мешканців області.

"Залишитися живими - єдине, що від Вас вимагається", - підкреслив Гайдай.

"Шок від нашого сьогоднішнього спілкування в Лисичанську. Двір, в який прилетіла "Точка-У"…побачене важко забути. "Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?! Це впертість? Це НЕвідповідальність? Ви готові добровільно загинути? Жодної розбірливої відповіді не почув. "Якось буде". Вже є Маріуполь. Не ходіть далеко - наші Рубіжне, Попасна та Гірська громада - це Той самий Маріуполь!!! Рішення за Вами", - вкотре звернувся до людей Гайдай.

Він зазначив, що пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейських, рятувальників, волонтерів та багатьох інших.

"Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити. Коли Перемога? Кожен з нас може на це вплинути", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, за день окупанти РФ пошкодили десять об'єктів інфраструктури на Луганщині.

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