Ще 26 житлових будинків частково або повністю зруйновані.

В результаті російських ударів по Східній Україні завдано значної шкоди цивільній інфраструктура.

Про це заявив глава військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

"За один день росіяни пошкодили десять об'єктів інфраструктури-нафтопереробний завод і лікарню в Лисичанську", — сказав він. "Ще 26 будинків частково або повністю зруйновані. Житлових будинків [постраждало] 16 у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську", - повідомив Гайдай.

Він додав, що обстріл ринку в Лисичанську призвів до пожежі, яка перекинулася на два накопичувачі на нафтопереробному заводі, три хлібних фургони і пошкодив медичний корпус.

Нагадаємо, на Луганщині розповіли, коли Росія почне наступ на Донецько-Луганському напрямку.

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