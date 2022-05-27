Сєвєродонецьк перебуває у жорсткій обороні – на 2/3 периметру міста розташувався ворог.

Російську диверсійно-розвідувальну групу вдалося вибити з готелю "Мир" у Сєвєродонецьку, але її члени не залишають спроб потрапити туди знову.

Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Щоб позбавити готель "Мир" від незваних гостей, працювали наші військові. Наскільки мені відомо, вдалося їх звідти вигнати, але вони не лишають спроб пробратись знову", - сказав він.

За словами Стрюка, Сєвєродонецьк перебуває у жорсткій обороні – на 2/3 периметру міста розташувався ворог.

Він зазначив, що тривають бої на околицях міста, і "вдалося зупинити авангард орків, які намагалися прорватися в місто".

Крім того, Стрюк повідомив, в останні дві доби у місті не припиняються пожежі через безперервні й потужні обстріли з боку російських окупантів по житлових кварталах, об’єктах інфраструктури, по найбільшому хімічному підприємству "Азот".

"На жаль, є жертви серед мирного населення і серед співробітників "Азоту", - додав він.

За словами голови ВЦА, ситуація у місті "досить тяжка".

Стрюк зазначив, що у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду. При цьому 60% доведеться будувати заново.

Як повідомляв УНІАН, окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк і намагаються оточити українські підрозділи Сил оборони на цьому напрямку.

Зранку голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 26 травня ворожа ДРГ проникла в готель "Мир", розташований у віддаленому районі Сєвєродонецька.

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