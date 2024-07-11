Озброєні окупанти пересуваються на електросамокатах (фото)

Це свідчить про те, що в загарбників нема спеціальної техніки для транспортування піхоти на позиції.

Російські військові для пересування на фронті користуються електросамокатами. Окупанта на такому засобі пересування побачили в районі Авдіївки.

Як повідомляє військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, застосування електросамокатів може свідчити про те, що в окупантів залишилося мало придатних транспортних засобів для перекидання бійців з одних позицій на інші. Непрямо це підтверджується і тим, що на відео з електросамокатом видно бронетранспортер, що горить, і виведений з ладу автомобіль.

Українські військові активізували удари по російській техніці за допомогою дронів. Тепер на деяких із них є написи "За Охматдит". Крім того, дрони з такими ж написами атакують об'єкти на території Росії.

Відео дня

Російська армія, своєю чергою, робить точкові удари. Так, у Сумській області, де активні бойові дії не велися вже протягом кількох місяців, російська ракета вдарила по колонії української техніки.

Загалом, як видно на відеозаписах, на лісовій галявині на північ від міста Суми стояло понад 20 машин ЗСУ. Вони знаходилися приблизно за 16 кілометрів від кордону з Росією. Техніка була припаркована близько один до одного – російські війська випустили по ній балістичну ракету "Іскандер-М" із касетними боєприпасами.

Судячи з відеозапису, де видно момент вибуху, деякі машини перевозили паливо. Скільки українських солдатів загинуло та постраждало під час цієї ракетної атаки, невідомо.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляє проєкт DeepState, росіяни окупували Євгенівку та просунулися біля Юрʼївки на Донеччині.

За словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, російські окупанти почали кидати в наступ в районі Часового Яру свої елітні підрозділи. Зокрема, в районі Торецька працюють російські морпіхи, спецпідрозділи першого корпусу, які підтримують мотострільці.

Водночас європейські експерти планують навчити 40 000 українських військових та правоохоронців тонкощам роботи на звільнених від ворога територіях.

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